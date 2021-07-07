Sem gols, Fluminense e Botafogo empatam pelo Campeonato Carioca sub-20

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Tudo igual no Clássico Vovô. Na tarde desta quarta-feira, Fluminense e Botafogo empataram em 0 a 0, nas Laranjeiras, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca sub-20. Com o resultado, o Tricolor segue na segunda colocação, com 18 pontos, enquanto o Alvinegro continua estacionado na décima posição, com seis.

> Brasil x Argentina na final! Quem tem a seleção mais valiosa?O Fluminense segue invicto no Cariocão sub-20. Até aqui, com são cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota. Já o Botafogo soma uma vitória, três empates e três derrotas.

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Agora, as equipes voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro sub-20. Os "Moleques de Xerém" enfrentam o Sport, na Arena Pernambuco, às 15h, no próximo sábado. O Glorioso por sua vez, viaja até Feira de Santana, onde enfrenta o Bahia, na Joia da Princesa, às 16h, no mesmo dia.