Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem gols, Fluminense e Botafogo empatam pelo Campeonato Carioca sub-20

O Tricolor segue invicto na competição. Até aqui, com são cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota, enquanto o Alvinegro soma uma vitória, três empates e três derrotas...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 18:19
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Tudo igual no Clássico Vovô. Na tarde desta quarta-feira, Fluminense e Botafogo empataram em 0 a 0, nas Laranjeiras, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca sub-20. Com o resultado, o Tricolor segue na segunda colocação, com 18 pontos, enquanto o Alvinegro continua estacionado na décima posição, com seis.
> Brasil x Argentina na final! Quem tem a seleção mais valiosa?O Fluminense segue invicto no Cariocão sub-20. Até aqui, com são cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota. Já o Botafogo soma uma vitória, três empates e três derrotas.
> Veja a tabela do Brasileirão
Agora, as equipes voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro sub-20. Os "Moleques de Xerém" enfrentam o Sport, na Arena Pernambuco, às 15h, no próximo sábado. O Glorioso por sua vez, viaja até Feira de Santana, onde enfrenta o Bahia, na Joia da Princesa, às 16h, no mesmo dia.
Pelo Campeonato Carioca sub-20, ambas as equipes só voltam a jogar no dia 22 deste mês. O Tricolor enfrenta o Boavista no CTVL, enquanto o Alvinegro joga contra o Nova Iguaçu, no CEFAT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados