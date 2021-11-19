Sem Globo no Mineiro 2022, Cruzeiro fecha com 'O Tempo' para transmitir seus jogos como mandante

A TV Globo abriu mão da transmissão do Campeonato Mineiro da próxima temporada. E, assim abriu-se novos espaços para outros veículos buscarem mostrar os jogos dos clubes no Estadual. E, um deles, o Cruzeiro, já tem nova parceria para transmitir seus jogos.

A Raposa e o Jornal O TEMPO, uma das empresas da Sempre Editora, firmaram grande parceria de conteúdo. Todos os jogos do Campeonato Mineiro de 2022 que o time celeste for o mandante serão transmitidas pelo O TEMPO. O acordo prevê a transmissão de todos os jogos em Belo Horizonte ou em outras cidades que a equipe quiser utilizar como sua casa no Mineiro do ano que vem. As transmissões ocorrerão através das plataformas digitais do jornal, que, para isso, investirá em padrões de excelência na geração e distribuição de imagens. O TEMPO também irá produzir um conteúdo especial nos pré e pós jogos da competição, colocando sua vasta equipe de repórteres, editores, comentaristas, narradores e operadores à disposição dos eventos. O Presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues comentou a respeito da nova parceria. -Estamos vivendo uma era de reorganização de direitos de transmissão esportiva e exibição. Não é possível se apegar a um formato que já não existe mais. O Cruzeiro fica feliz em ter um importante grupo de Mídia e Conteúdo como parceiro nessa estratégia-disse.

De acordo com a presidente da Sempre Editora, Laura Medioli, “a iniciativa, além de ser uma das comemorações de 25 anos de existência do jornal O TEMPO, também demonstra como a empresa, que já é líder no segmento de jornais impressos e de portais de notícias de Minas Gerais, pretende lidar com as tecnologias e as novas legislações que impactam o ramo da comunicação”. Já o diretor executivo da Sempre Editora, Heron Guimarães, explica que a iniciativa de O TEMPO é um grande impulsionador do futebol mineiro.

-Com a desistência de transmissão do Campeonato Mineiro por partes das grandes emissoras de TV em Minas Gerais, os times ficaram sem uma importante fonte de receita. Nossa iniciativa pode impulsionar outros grupos de comunicação a fazerem o mesmo e, desta forma, garantir um mínimo de sobrevivência para o futebol regional. Além do Cruzeiro, pensamos em estabelecer outras parcerias nesse sentido, incluindo outras equipes no módulo I e do módulo II do Campeonato Mineiro. Logicamente, estamos entrando em um mundo novo que exigirá muito esforço de nossa parte para garantir qualidade e a satisfação do torcedor-disse . A parceria com o Cruzeiro estabelece um valor fixo por todos os direitos de transmissão e ainda uma participação expressiva para o clube na venda de pacotes de assinaturas e de vendas de jogos avulsos.