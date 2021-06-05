Sem Ganso e com Matheus Martins: os relacionados do Fluminense para o jogo com o Cuiabá

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O técnico Roger Machado terá um desfalque entre os relacionados para a partida entre Fluminense e Cuiabá, neste domingo, às 11h (de Brasília), em São Januário. O meia Paulo Henrique Ganso teve sintomas gripais, foi vetado e, portanto, não estará disponível para o confronto. O jovem Matheus Martins vem treinando com o profissional e entrou em seu lugar na lista.

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Mesmo com a possibilidade de poupar titulares, Roger relacionou todos os atletas disponíveis para o confronto, pela segunda rodada do Brasileirão. O Flu vem de um empate com o São Paulo por 0 a 0 na estreia.

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​Os outros desfalques do Flu são Hudson, em recuperação de cirurgia, John Kennedy, que ficou fora por muito tempo por conta da Covid-19, mas já treina com o grupo, além dos convocados Nino e Cazares. Os dois devem retornar logo antes do jogo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, mas o clube já os considera como desfalques para a volta.Veja a lista completa: