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Sem Ganso e com Matheus Martins: os relacionados do Fluminense para o jogo com o Cuiabá

Meia apresentou sintomas de gripe e foi tirado da partida; Tricolor entra em campo neste domingo, às 11h, em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 19:37

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:37

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O técnico Roger Machado terá um desfalque entre os relacionados para a partida entre Fluminense e Cuiabá, neste domingo, às 11h (de Brasília), em São Januário. O meia Paulo Henrique Ganso teve sintomas gripais, foi vetado e, portanto, não estará disponível para o confronto. O jovem Matheus Martins vem treinando com o profissional e entrou em seu lugar na lista.
> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
Mesmo com a possibilidade de poupar titulares, Roger relacionou todos os atletas disponíveis para o confronto, pela segunda rodada do Brasileirão. O Flu vem de um empate com o São Paulo por 0 a 0 na estreia.
Veja a tabela do Brasileirão
​Os outros desfalques do Flu são Hudson, em recuperação de cirurgia, John Kennedy, que ficou fora por muito tempo por conta da Covid-19, mas já treina com o grupo, além dos convocados Nino e Cazares. Os dois devem retornar logo antes do jogo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, mas o clube já os considera como desfalques para a volta.Veja a lista completa:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Matheus FerrazLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeias: Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Bobadilla, Caio Paulista, Fred, Kayky, Lucca, Luiz Henrique e Matheus Martins.

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