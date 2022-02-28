Sem folga durante a semana, Vítor Pereira define sua primeira semana de trabalho no Corinthians

Começou a 'Era Vítor Pereira' no Corinthians. Na tarde de segunda-feira (28), o treinador português definiu como será a preparação para o clássico Majestoso de sábado (5), contra o São Paulo, no Morumbi.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

Mesmo um dia após a vitória contra o Red Bull Bragantino, o elenco do Timão se reapresentará no CT Joaquim nesta segunda-feira à tarde, para realizar o primeiro treino com o novo treinador.

O português optou por não dar folga aos atletas em sua primeira semana no comando do Corinthians. De terça-feira (1) até sexta-feira (4), o elenco treinará durante a manhã.

> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão

Vítor Pereira e sua comissão técnica comandarão as atividades da semana e já estará à beira do gramado contra o São Paulo, no sábado (5), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.

PROGRAMAÇÃO DE TREINOS DO CORINTHIANS

Terça-feira, 1º/03Manhã – Treino

Quarta-feira, 02/03Manhã – Treino

Quinta-feira, 03/03Manhã – Treino

Sexta-feira, 04/03Manhã – Treino