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Sem Fábio Santos e Renato Augusto, Corinthians faz treino posicional e de finalizações de olho no Mirassol

Tanto o lateral-esquerdo como o meia do Timão não foram ao gramado por controle de carga física...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 13:23
Na manhã de terça-feira (8), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu continuidade na preparação para o jogo de quinta-feira, contra o Mirassol, às 21h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira os técnicos estrangeiros no mercado
Nesta sessão de treinos, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto não participam das atividades no gramado para controle de carga.
Não é a primeira vez na temporada na qual o camisa 8 é poupado dos treinamentos por controle de carga. O mesmo já havia ocorrido na preparação contra o Santo André. Naquela ocasião, ele ficou de fora da partida.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra o Ituano participaram do aquecimento e, em seguida, retornaram à parte interna do CT para darem sequência ao trabalho regenerativo.
Após o aquecimento, os demais jogadores foram para uma atividade de posicionamento e enfrentamento em espaço reduzido. Depois, o técnico interino Fernando Lázaro comandou um trabalho de passes, cruzamentos e finalizações.
Na quarta-feira (9), no período da tarde, o Corinthians retoma as atividades no CT para o último trabalho preparatório antes do duelo com o Mirassol. O Timão lidera o Grupo A do Paulistão, com sete pontos, dois a mais do que a Inter de Limeira.
Crédito: JôePaulinhonotreinodeterça-feiradoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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