Sem Fábio Santos e Renato Augusto, Corinthians faz treino posicional e de finalizações de olho no Mirassol

Na manhã de terça-feira (8), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu continuidade na preparação para o jogo de quinta-feira, contra o Mirassol, às 21h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira os técnicos estrangeiros no mercado

Nesta sessão de treinos, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto não participam das atividades no gramado para controle de carga.

Não é a primeira vez na temporada na qual o camisa 8 é poupado dos treinamentos por controle de carga. O mesmo já havia ocorrido na preparação contra o Santo André. Naquela ocasião, ele ficou de fora da partida.

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra o Ituano participaram do aquecimento e, em seguida, retornaram à parte interna do CT para darem sequência ao trabalho regenerativo.

Após o aquecimento, os demais jogadores foram para uma atividade de posicionamento e enfrentamento em espaço reduzido. Depois, o técnico interino Fernando Lázaro comandou um trabalho de passes, cruzamentos e finalizações.

Na quarta-feira (9), no período da tarde, o Corinthians retoma as atividades no CT para o último trabalho preparatório antes do duelo com o Mirassol. O Timão lidera o Grupo A do Paulistão, com sete pontos, dois a mais do que a Inter de Limeira.