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futebol

Sem espaço no elenco, Luka Jovic será negociado pelo Real Madrid

Segundo o jornal espanhol "Marca", atleta sérvio veio para ser uma alternativa a Benzema, mas decepcionou. Saída em definitivo não está descartada pela direção merengue...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 13:37

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 13:37

Crédito: Embora a ideia inicial fosse um empréstimo, uma negociação em definitivo não está descartada e Luka Jovic deve deixar o Real Madrid (Divulgação/Real Madrid
Na última janela de transferência, o atacante Luka Jovic, de 22 anos, assinou com o Real Madrid a pedido de Zidane para ser uma para ser uma alternativa a Karim Benzema, mas decepcionou. Desse modo, a direção merengue pretende negociá-lo para a próxima temporada. Embora a ideia inicial fosse um empréstimo, uma negociação em definitivo não está descartada, segundo o jornal "Marca".
Nesta semana, Zidane confirmou o afastamento do atacante das atividades do Real Madrid, após o jogador ter contato com um amigo que testou positivo para COVID-19. Conforme disse o treinador, o atleta seguirá os protocolos de segurança para evitar contaminação.
Um ano depois, o atacante sérvio, que chamou atenção por seus gols com a camisa do Eintracht, em Frankfurt, decepcionou a torcida merengue não só dentro de campo, como fora. Com uma personalidade fria e mais reservada, o jogador marcou apenas dois gols pelo clube espanhol e não apresentou as atuações esperadas pelo investimento feito (60 milhões de euros, na época).
Fora de campo, o atacante voltou para a Sérvia durante o período de quarentena, no auge da pandemia de coronavírus na Europa, e furou o isolamento social. Atitude que foi muito criticada por torcedores, dirigente e até pelo presidente do sérvio, Aleksandar Vucic. O chefe de Estado, inclusive, alertou que Jovic poderia ser detido se voltasse a furar a quarentena enquanto estivesse em Belgrado.
Estes componentes fazem com que o jogador não tenha mais espaço no elenco do Real Madrid e seja considerado negociável, sobretudo no momento de crise em virtude do coronavírus. Momento em que os clubes pretendem fazer caixa para superar uma crise que virou o mundo do avesso. Com a camisa merengue foram 25 partidas, 770 minutos em campo e apenas dois gols.

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