Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem espaço no Bragantino, Pedro Naressi acerta com o Ceará

Aos 22 anos, o volante vai defender o Vozão no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 18:57
Crédito: Marcelo Vidal/Ceará
A semana começou doce e com novidade para o torcedor do Ceará. Se não bastasse a vitória do time contra o Flamengo, a diretoria anunciou a contratação do volante Pedro Naressi, que estava no Red Bull Bragantino.Aos 22 anos, o meio-campista chega para fortalecer o elenco comandado por Guto Ferreira. Integrado ao elenco, ele treinou normalmente em Porangabuçu
Em baixa no time paulista, Pedro Naressi teve poucas oportunidades no Massa Bruta e disputou apenas três jogos no estadual. No Brasileiro, ele ainda não havia recebido nenhuma oportunidade.
No Ceará, Pedro terá a missão de brigar por uma vaga no time titular com Charles, Ricardinho, Fabinho, Marthã e William Oliveira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados