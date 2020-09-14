Sem espaço no Bragantino, Pedro Naressi acerta com o Ceará

A semana começou doce e com novidade para o torcedor do Ceará. Se não bastasse a vitória do time contra o Flamengo, a diretoria anunciou a contratação do volante Pedro Naressi, que estava no Red Bull Bragantino.Aos 22 anos, o meio-campista chega para fortalecer o elenco comandado por Guto Ferreira. Integrado ao elenco, ele treinou normalmente em Porangabuçu