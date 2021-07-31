Sem espaço na equipe titular, Danilo Barbosa segue no elenco em busca de oportunidades

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Emprestado ao Palmeiras pelo Nice, da França, Danilo Barbosa desembarcou em São Paulo no mês de março deste ano e, até aqui, entrou em campo pelo Alviverde em apenas 18 jogos. Considerado reserva da equipe, no momento, o volante segue treinando com o restante do elenco em busca de mais oportunidades com Abel Ferreira.

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O camisa 18 não atua desde o início do mês de julho, quando saiu do banco de reservas para ajudar o time a garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro.

De acordo com apuração do LANCE!/NOSSO PALESTRA, o jogador não apresenta qualquer tipo de lesão ou conta com qualquer tipo de negociação em andamento para deixar o clube, apenas não vem atuando por uma opção do comandante português, com quem já trabalhou em Portugal, pelo Braga, na temporada de 2017-18.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDesde que assinou contrato com o Alviverde, Danilo Barbosa foi utilizado de diferentes maneiras por Abel. Volante de origem, o ex-atleta do Nice já foi colocado para jogar tanto no setor de meio-campo, como na defesa, onde, inclusive, foi colocado para atuar em sua partida de estreia, no dia 16 de abril, contra o São Paulo, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Durante o Paulistão foi quando o meio-campista mais foi utilizado pelo técnico, sendo, inclusive, escolhido para sair jogando no time titular na partida de volta da decisão do Estadual, também diante do Tricolor. No momento, a comissão técnica entende que o jogador está atrás de outros nome do setor no elenco, como Danilo e Zé Rafael, que fazem parte dos 11 iniciais.

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