Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem dupla de pendurados, Flamengo divulga relacionados para encarar o Junior Barranquilla; confira a lista
futebol

Sem dupla de pendurados, Flamengo divulga relacionados para encarar o Junior Barranquilla; confira a lista

Filipe Luís e Thiago Maia são poupados visando as oitavas de final da competição. Arrascaeta e Rodrigo Caio ainda se recuperam de lesão e também ficam de fora...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 15:06
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo divulgou, nesta tarde, os jogadores relacionados para o jogo contra o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na lista de 22 nomes, Domenèc Torrent deixou de fora o volante Thiago Maia e o lateral Filipe Luís, que estão pendurados e poderiam perder a partida de ida das oitavas de final, caso levassem cartão amarelo diante dos colombianos. Willian Arão, também pendurado, está relacionado e pode entrar em campo.Além da dupla, o treinador catalão não contará com o meia Arrascaeta e o zagueiro Rodrigo Caio, que sofreram lesões durante o período com as seleções de Uruguai e Brasil, respectivamente. A última partida em que a dupla foi relacionada foi a vitória sobre o Athletico Paranaense, em 4 de outubro.
Há também os desfalques já conhecidos. Diego Alves, Gustavo Henrique e Gabigol se recuperam das respectivas lesões, enquanto João Lucas e Pedro Rocha estão em processo de transição.
Por outro lado, Dome contará com a presença no banco de reservas dos jovens Lázaro e João Gomes, que não vinham sendo relacionados para os jogos do time principal.
Já classificado e com um jogo importante pelo Brasileirão no domingo - contra o Internacional -, a tendência é que o treinador catalão faça muitas mudanças no time e escale um time alternativo. Suspenso no Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique deve iniciar a partida e ser a referência do ataque rubro-negro. O Flamengo é o líder do Grupo A, com 12 pontos, e precisa apenas de um empate diante do Junior Barranquilla para garantir a primeira colocação. A partida terá transmissão em Tempo Real do Lance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados