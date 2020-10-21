Sem dupla de pendurados, Flamengo divulga relacionados para encarar o Junior Barranquilla; confira a lista

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo divulgou, nesta tarde, os jogadores relacionados para o jogo contra o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na lista de 22 nomes, Domenèc Torrent deixou de fora o volante Thiago Maia e o lateral Filipe Luís, que estão pendurados e poderiam perder a partida de ida das oitavas de final, caso levassem cartão amarelo diante dos colombianos. Willian Arão, também pendurado, está relacionado e pode entrar em campo.Além da dupla, o treinador catalão não contará com o meia Arrascaeta e o zagueiro Rodrigo Caio, que sofreram lesões durante o período com as seleções de Uruguai e Brasil, respectivamente. A última partida em que a dupla foi relacionada foi a vitória sobre o Athletico Paranaense, em 4 de outubro.

Há também os desfalques já conhecidos. Diego Alves, Gustavo Henrique e Gabigol se recuperam das respectivas lesões, enquanto João Lucas e Pedro Rocha estão em processo de transição.

Por outro lado, Dome contará com a presença no banco de reservas dos jovens Lázaro e João Gomes, que não vinham sendo relacionados para os jogos do time principal.