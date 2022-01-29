Sem dois jogadores de peso, Corinthians encerra preparação para encarar o Santo André; veja provável escalação

Na manhã de sábado (29), o Corinthians realizou o último treino para a partida diante do Santo André, domingo, às 18h30, no Estádio Bruno José Daniel. O clube também divulgou a lista de relacionados, e Renato Augusto e Willian não vão encarar o Ramalhão pelo Paulistão.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Tanto o camisa 8 como o camisa 10 ficaram de fora dos relacionados por controle de carga física e treinaram na parte interna do CT. Ambos perderam os dias iniciais da pré-temporada por terem testado positivo para Covid-19.

Com isso, o meia Roni e o centroavante Jô, que ficaram de fora da partida diante da Ferroviária, entraram na lista de relacionados. O primeiro se recuperou de dores no músculo posterior da coxa direita ao longo da semana, enquanto o camisa 77 aprimorou a condição física.

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Anunciado na última sexta-feira, o zagueiro Robson Bambu também não apareceu na lista de relacionados, embora tenha participado dos últimos treinamentos. O atleta trabalha para melhorar a condição física.

No início do treino, os atletas realizaram o aquecimento e um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Depois, o técnico Sylvinho realizou um treinamento tático de olho na partida. Ele também promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e, por fim, houve repetições de cobranças de pênalti.

Com as ausências confirmadas, o técnico Sylvinho deve fazer algumas alterações na equipe para encarar o Santo André. Assim, a provável escalação do Corinthians é: Cássio, Fagner, João Victor, Bruno Melo (Gil) e Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Gabriel Pereira, Giuliano, Paulinho e Róger Guedes; Mantuan.

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Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Paulinho, Roni e XavierAtacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes