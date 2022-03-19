Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Sem dificuldades, o Chelsea vence o Middlesbrough e avança à semifinal da Copa da Inglaterra

Mesmo em meio a crise nos bastidores, os Blues venceram fora de casa e se classificaram para a semifinal da competição
LanceNet

19 mar 2022 às 16:18

Publicado em 19 de Março de 2022 às 16:18

O Chelsea venceu o Middlesbrough por 2 a 0 e se classificou para a semifinal da Copa da Inglaterra. A equipe da casa até tentou pressionar, mas com a boa defesa dos Blues, o time londrino venceu sem dificuldades. Os gols foram marcados por Lukaku e Ziyech.CHELSEA NA FRENTE!Os Blues começaram pressionados pela equipe da casa, mas souberam jogar com isso. Em jogada de contra-ataque, Lukaku abriu o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Mason-Mount recebeu na direita, carregou e cruzou para Lukaku, na saída do goleiro, marcar.
PARABÉNS PRA VOCÊ!O Chelsea não demorou para ampliar a vantagem no placar. Aos 29 minutos da etapa inicial, Ziyech, o aniversariante do dia, recebeu na esquerda, cortou e bateu cruzado para marcar um lindo gol de fora da área.
SEQUÊNCIAO Chelsea volta a jogar somente no próximo sábado, contra o Brentford, pela Premier League. O duelo é o último antes das quartas de final contra o Real Madrid, pela Champions League.
Crédito: (Foto:OliSCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados