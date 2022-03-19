Sem dificuldades, o Chelsea vence o Middlesbrough e avança à semifinal da Copa da Inglaterra

O Chelsea venceu o Middlesbrough por 2 a 0 e se classificou para a semifinal da Copa da Inglaterra. A equipe da casa até tentou pressionar, mas com a boa defesa dos Blues, o time londrino venceu sem dificuldades. Os gols foram marcados por Lukaku e Ziyech.CHELSEA NA FRENTE!Os Blues começaram pressionados pela equipe da casa, mas souberam jogar com isso. Em jogada de contra-ataque, Lukaku abriu o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Mason-Mount recebeu na direita, carregou e cruzou para Lukaku, na saída do goleiro, marcar.
PARABÉNS PRA VOCÊ!O Chelsea não demorou para ampliar a vantagem no placar. Aos 29 minutos da etapa inicial, Ziyech, o aniversariante do dia, recebeu na esquerda, cortou e bateu cruzado para marcar um lindo gol de fora da área.
SEQUÊNCIAO Chelsea volta a jogar somente no próximo sábado, contra o Brentford, pela Premier League. O duelo é o último antes das quartas de final contra o Real Madrid, pela Champions League.