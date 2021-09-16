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futebol

Sem consenso interno, Botafogo desiste da contratação de Fernandão

Dirigentes do Alvinegro não concordaram totalmente com a chegada do atacante , e clube sai do negócio; atacante havia realizado exames médicos e acertado salários...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 20:19

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 20:19

Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.
Fernandão não jogará mais pelo Botafogo. Antes com bases salariais e até exames médicos realizados, o jogador de 34 anos, outrora com acordo encaminhado para assinar o clube, teve uma quebra de expectativa. O Alvinegro desistiu de contratar o atacante.
+ Cavalieri e Lecaros: Botafogo economiza agora, mas pretende diluir dívida no futuro; entenda
Os dirigentes do Glorioso não chegaram a uma conclusão sobre a possível chegada de Fernandão, então a decisão final foi de deixar a negociação, mesmo com todas as bases já adiantadas. O "Ge" publicou primeiramente e o LANCE! confirmou.Vale lembrar que todas as decisões sobre contratações no Botafogo são tomadas em um consenso entre Durcesio Mello, presidente do clube, Vinícius Assumpção, vice-presidente, Eduardo Freeland, diretor de futebol, e Jorge Braga, CEO.
O atacante havia realizado exames médicos durante a semana e a contratação era dada como certa nos bastidores - o Botafogo até tinha realizado um planejamento para a recuperação física do jogador, que não atua desde fevereiro.

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