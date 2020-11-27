Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem confirmar acordo com a Caixa, Andrés garante que seu sucessor no Corinthians terá 'paz e receitas'
futebol

Sem confirmar acordo com a Caixa, Andrés garante que seu sucessor no Corinthians terá 'paz e receitas'

Presidente licenciado do Timão se manifestou via perfil no Twitter para dar uma recado ao torcedor na véspera da eleição no clube e um dia após a revelação de acordo com o banco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 14:31

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 14:31

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última quinta-feira, segundo informações do GE, o torcedor do Corinthians respirou com um pouco mais de alívio por conta do acordo com a Caixa pelo pagamento da dívida da Neo Química Arena. Apesar de não ter sido anunciado oficialmente, os efeitos dessa negociações tendem a refletir no próximo presidente do Timão, conforme afirmou Andrés Sanchez em rede social.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Na véspera da eleição que vai eleger o novo homem forte do clube e uma nova configuração do Conselho Deliberativo, Andrés usou seu perfil oficial no Twitter para dar um recado ao torcedor. Mesmo sem citar o acordo com o banco estatal, o presidente licenciado do Timão garantiu que seu sucessor terá paz e as receitas que ele não teve, segundo o que prometeu para este mandato.
- Voltei ao Corinthians com uma missão: fechar os acordos da Arena. Uma negociação complexa, que exige tempo. Mas a um mês de fechar o ciclo, meu sucessor pode ter certeza que terá a paz e as receitas que não tivemos e um clube mais forte pra investir no futebol. A torcida merece - afirmou o dirigente.Em relação ao que disse sobre as receitas que o próximo presidente terá, Andrés se refere ao fato de que no novo acordo o Corinthians ficará com tudo o que for arrecadado pela Neo Química Arena além dos R$ 38 milhões que serão destinados a pagar a parcela anual da dívida do estádio, ou seja, se a Arena faturar R$ 50 milhões em um ano, R$ 12 milhões ficarão nos cofres do clube.
Essa é uma verba que os alvinegros nunca viram desde a inauguração, em 2014, já que a grana ia diretamente para o fundo que administra o estádio. Esse era um dos problemas que o Timão enfrentava ao longo dos últimos anos e Andrés se propôs a resolver desde que voltou para a presidência, em 2018. Ainda resta solucionar a parte da dívida que cabe à Odebrecht, algo que deve ser equacionado nas próximas semanas, antes do término do mandato.
A resolução dessa questão da Neo Química Arena, aliado ao acordo de naming rights com a Hypera Pharma, são considerados trunfos para a eleição de Duílio Monteiro Alves para presidente do clube. Ele é o candidato de Andrés Sanchez, do grupo Renovação & Transparência, que está no poder desde 2007. Augusto Melo e Mário Gobbi são os concorrentes no pleito que acontece neste sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados