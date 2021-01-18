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futebol

Sem citar equipes, Depay diz que quer jogar em um 'top-3' da Europa

Atacante do Lyon diz que pretende atuar por 'um dos três melhores clubes da Europa' e cita também o meia Aouar. Jogador tem contrato com o clube francês até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 18:23

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:23

Crédito: Damien LG / Lyon
Principal nome do Lyon, o atacante Memphis Depay vive seus últimos meses de contrato com o clube francês. Podendo já assinar com outra equipe, o holandês disse que pretende atuar entre "um dos três melhores clubes do mundo" na próxima temporada.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsEm entrevista para o "Canal +", o camisa 10 do Lyon também citou o jovem Houssem Aouar, outra jovem estrela do clube, que desperta o interesse de outros gigantes europeus.
- Sabemos que jogamos por um clube muito grande, mas queremos ir para um dos três melhores clubes do mundo. Então eles verão que Houssem (Aouar) vai melhorar dez vezes. Eu, o mesmo - disse Depay.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Na última janela de transferências, Depay foi alvo do Barcelona, mas o clube catalão não chegou a um acordo com o Lyon. Ainda na mira dos blaugranas, o holandês também atrai o interesse da Juventus.

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