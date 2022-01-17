Sem casos de Covid-19, Palmeiras abre semana com uma hora e meia de atividades táticas

Após folga no último domingo, o Palmeiras começou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, mais uma semana de pré-temporada. O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram uma hora e meia de trabalhos táticos. Sem casos de Covid, Foi a primeira vez que a comissão técnica do Verdão teve elenco completo desde o início deste período de treinos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com dois times completos no gramado, os aprimoramentos foram de saídas de bola, marcações, movimentos e posicionamentos específicos, transições rápidas depois de roubadas de bola, entre outras ações. A comissão alviverde orientou, cobrou intensidade e corrigiu bastante ao longo das movimentações. Na parte final ainda, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de pênaltis.

Recuperados da Covid-19, o goleiro Marcelo Lomba e o lateral-direito Marcos Rocha retomaram as atividades. O arqueiro trabalhou sem restrições com o elenco, ao passo que o camisa 2 cumpriu um cronograma individualizado. No momento, o Verdão não tem nenhum jogador afastado por coronavírus.

O grupo palestrino almoçará no centro de excelência e descansará para o treino da tarde, às 16h. No último sábado, o Palmeiras realizou dois jogos-treino: pela manhã, venceu o Juventus-SP por 2 a 1, com gols de Mayke e Gabriel Veron, e, à tarde, derrotou o Primavera-SP pelo mesmo placar, com tentos de Piquerez e Gustavo Scarpa. No domingo, o elenco descansou.