Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Sem camisa 10 e com lesionados, Corinthians divulga lista de inscritos na Copa Sul-Americana; confira
Sem camisa 10 e com lesionados, Corinthians divulga lista de inscritos na Copa Sul-Americana; confira

Timão divulgou na tarde desta segunda-feira os 39 inscritos para a fase de grupos do torneio continental. Até a terceira rodada, clube pode inscrever mais jogadores...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:42

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians inicia nesta semana sua caminhada na edição de 2021 da Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira, enfrentará o River Plate-PAR, pela primeira rodada da fase de grupos. Com isso, nesta segunda, o clube divulgou a lista de jogadores inscritos para esta etapa do torneio. Até o momento, 39 das 50 vagas foram preenchidas. Jô usará o número 9, mas não haverá um 10.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
A relação não traz muitas novidades. Os 39 jogadores que estão presentes neste momento, são aqueles que já trabalham com a comissão técnica de Vagner Mancini. Além disso, o clube não trouxe reforços para a disputa e isso não deve acontecer no curto prazo. Caso aconteça, o prazo para a inscrição para as vagas restantes é até 3 de maio, antes da terceira rodada da fase de grupos. Caso contrário, a inscrição só poderá ser feita nas oitavas de final.
Fora isso, o que chama a atenção é a ausência de um camisa 10, numeração vaga no elenco desde a saída de Cazares para o Fluminense. Jô, que é o camisa 77, migrou para o número 9. Outro fator que chama a atenção é a inscrição do trio de machucados Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan, que se recuperam de cirurgia no joelho e podem retomar as atividades em breve.Por fim, Jemerson e Cazares, que têm contrato somente até o meio do ano, foram inscritos, o que indica que pelo menos na fase de grupos da Sul-Americana eles irão defender o clube. As negociações para renovação estão travadas e há pouco otimismo para que elas tenham desfecho positivo. Enquanto isso, a dupla segue no Timão e estará na competição continental.
Confira a lista completa:
1 - Caíque FRança3 - Jemerson4 - Gil5 - Gabriel6 - Lucas Piton7 - Luan8 - Ramiro9 - Jô11 - Otero12 - Cássio13 - Léo Santos14 - Bruno Méndez15 - Guilherme Biro16 - Matheus Araújo17 - Cauê18 - Léo Natel19 - Gustavo Mosquito20 - Camacho21 - Araos22 - Mateus Vital23 - Fagner24 - Cantillo25 - Felipe26 - Fábio Santos27 - Antony28 - Adson29 - Roni30 - Rodrigo Varanda31 - Gustavo Mantuan32 - Matheus Donelli​33 - João Victor34 - Raul Gustavo35 - Danilo Avelar36 - Ruan Oliveira38 - Gabriel Pereira39 - Xavier40 - Guilherme43 - Vitinho44 - Mandaca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados