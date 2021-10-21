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Futebol

Sem calendário no sub-20, Thiago Gonçalves treina com o Fluminense sub-23 até o final da temporada

Goleiro foi destaque no Campeonato Carioca sub-20; Desde a eliminação no Brasileiro pela categoria, Thiago tem treinado com o Fluminense sub-23
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 16:18

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 16:18

Thiago Gonçalves vive ótimo momento no Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Após a conquista do Campeonato Carioca sub-20 nesta temporada, o calendário encerrou mais cedo para a categoria de Xerém. Contudo, não é o caso de Thiago, goleiro do time. Com a eliminação precoce no Brasileiro, o arqueiro agora treina com a equipe do Fluminense sub-23, modalidade em transição para o profissional.
"Primeiramente eu glorifico a Deus pelo ano que estou fazendo e pelas atuações que estou tendo. Fico feliz por ter esse número elevado de jogos na temporada, principalmente depois de um ano 2020 que tivemos prejudicado pela Covid-19. Tento manter a menor média de gols possível e acredito que essa temporada tem sido muito importante para mim. Isso tudo é fruto de muito trabalho no dia a dia, muita dedicação e estar com a cabeça bem concentrada em tentar sempre ser o mais eficiente possível dentro de campo. Há sete anos eu tive uma lesão grave no meu joelho e tive que ficar dois anos parados. Foi um momento pessoal de muita batalha e resiliência onde não desisti do meu sonho. Se não fossem essas abdicações e batalhas vencidas, nunca teria chegado até aqui. Tenho que agradecer também aos profissionais de Xerém que me ajudaram muito no meu desenvolvimento como goleiro e como pessoa", disse o goleiro.
Na competição estadual, Thiago foi eleito o melhor da sua posição. Já no Brasileiro, o Flu não conseguiu se classificar para a segunda fase. Mesmo com a eliminação, o meino de Xerém avalia a temporada como produtiva.
"Um dos nossos objetivos na temporada era a conquista do Campeonato Carioca. Conseguimos alcançar com êxito e foi muito merecido pelo bom campeonato que fizemos. Infelizmente, o objetivo que tínhamos de classificar para o mata-mata do Brasileiro não foi alcançado, mas não vejo a temporada como frustrante por essa eliminação. Pelo contrário, conquistamos um título muito difícil, em uma competição muito forte que tem adversários de alto nível. Temos que valorizar isso sempre", completou.

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