Sem calendário no sub-20, Thiago Gonçalves treina com o Fluminense sub-23 até o final da temporada

"Primeiramente eu glorifico a Deus pelo ano que estou fazendo e pelas atuações que estou tendo. Fico feliz por ter esse número elevado de jogos na temporada, principalmente depois de um ano 2020 que tivemos prejudicado pela Covid-19. Tento manter a menor média de gols possível e acredito que essa temporada tem sido muito importante para mim. Isso tudo é fruto de muito trabalho no dia a dia, muita dedicação e estar com a cabeça bem concentrada em tentar sempre ser o mais eficiente possível dentro de campo. Há sete anos eu tive uma lesão grave no meu joelho e tive que ficar dois anos parados. Foi um momento pessoal de muita batalha e resiliência onde não desisti do meu sonho. Se não fossem essas abdicações e batalhas vencidas, nunca teria chegado até aqui. Tenho que agradecer também aos profissionais de Xerém que me ajudaram muito no meu desenvolvimento como goleiro e como pessoa", disse o goleiro.