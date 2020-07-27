Sem Boselli, Corinthians mostra variações táticas animadoras

O Corinthians começou a partida contra o Oeste com muitas dificuldades na armação de jogadas. Com o quarteto ofensivo formado por Luan na armação, Ramiro na direita, Everaldo na esquerda e Boselli no comando de ataque, o clube sofreu com a falta de movimentação e agilidade do grupo.

Fato esse que pode ser visto nas estatísticas do primeiro tempo. Apesar de ter 67% de posse de bola, o Timão finalizou apenas uma vez, justamente no gol de cabeça de Danilo Avelar, aos 47 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, o Oeste havia finalizado cinco vezes e só não marcou por defesas importantes de Cássio, mais uma vez destaque da equipe.

Um fator no mínimo inusitado marcou a melhora do Corinthians no jogo: a saída do atacante Mauro Boselli, substituído no fim do primeiro tempo por uma lesão na face. Mateus Vital entrou no seu lugar, dando ao Corinthians mais velocidade e movimentação. Luan passou a ser o 'nove' em campo, com Vital na esquerda, Ramiro no meio e Janderson, que entrou no lugar de Everaldo, na direita.

Na segunda etapa o Timão mostrou boa melhora. Em vantagem no placar, o técnico Tiago Nunes resolveu trocar Camacho por Éderson, substituição que deu muito certo. O camisa quinze entrou bem no jogo, dando mais qualidade na saída de bola e aparacendo bastante na frente, tanto que marcou o gol que selou a vitória, no final do jogo.

O Timão conseguiu finalizar quatro vezes na segunda etapa, contra somente uma do primeiro tempo, sendo duas no gol adversário.