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Sem bater metas para renovação automática, Rafael Moura não fica no Botafogo para 2022

He-Man tinha gatilhos de renovação automática por gols marcados e jogos disputados, mas não os alcançou; camisa 9 balançou as redes apenas uma vez pelo Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 05:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 05:00

O Botafogo terá mais uma mudança no ataque para 2022. Após perder Rafael Navarro para o Palmeiras, Rafael Moura não continuará no Alvinegro para a próxima temporada. O camisa 9, que chegou com alarde mas foi reserva em boa parte da campanha do título da Série B, deixará o clube.O 'He-Man' tinha gatilhos de renovação automática por mais um ano por números individuais, que diziam respeito a gols marcados, participações diretas em tentos e jogos disputados. O jogador não bateu as metas e, desta forma, o Botafogo não foi obrigado a renovar o vínculo.
Diante de ter uma escolha, a diretoria do Glorioso optou por não continuar com o jogador de 38 anos para 2022. Apesar de valorizar a experiência, a cúpula alvinegra considerou que os vencimentos do atleta eram altos diante o que ele apresentou durante o ano.
Rafael Moura chegou com certo alarde para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não se firmou como titular em nenhum momento da campanha. O camisa 9 fez um gol pelo clube.
Com duas opções a menos, o treinador Enderson Moreira tem apenas Matheus Nascimento como alternativa para o ataque no começo da pré-temporada. O menino, apesar de ter sido inscrito na Copinha, deve iniciar 2022 já integrado completamente ao time principal do Alvinegro.
Crédito: RafaelMouraemaçãopeloBotafogo(Foto:VitorSilva/Botafogo

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