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futebol

Sem acordo, Danilo Barbosa se aproxima do adeus ao Palmeiras

Volante está emprestado pelo Nice, da França, com contrato válido até dia 31 de dezembro
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 08:00

Depois de anunciar as saídas de Felipe Melo e Jailson, a diretoria do Palmeiras segue analisando a situação de outros atletas do seu plantel. A baixa mais provável é Danilo Barbosa, que, se nada se alterar, não fica para o próximo ano. O NOSSO PALESTRA apurou não ter havido um acordo até o presente momento, que Danilo deve retornar à Europa após o Natal e que apenas uma reviravolta muito grande pode mudar essa situação.
Existia a possibilidade do volante permanecer na equipe até o Mundial de Clubes, previsto para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos, mas uma nova extensão de empréstimo ou mesmo a compra dos direitos econômicos do jogador foram alternativas que não evoluíram. Uma última conversa deve acontecer na segunda-feira para selar a saída.Por entender não havia conseguido se firmar no Verdão, Danilo estava reticente sobre uma possível permanência até o Mundial, o que dificilmente acontecerá. O valor fixado estabelecido no contrato para compra é de 6,5 milhões de euros – aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual.
O último jogo de Danilo Barbosa com a camisa do Palmeiras foi a final da Libertadores, vencida pelo Verdão sobre o Flamengo, por 2 a 1. Na ocasião, o volante entrou na segunda etapa e ajudou a equipe a chegar ao tricampeonato da América.
Crédito: Daniloestátreinando,masaindaprecisademaiscondicionamentofísico(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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