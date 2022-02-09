Sem acordo com o Corinthians após deixar o Atlético-MG, Diego Costa pode ser reforço da Atalanta

Livre no mercado depois de rescindir seu contrato com o Atlético Mineiro, o atacante Diego Costa pode atuar no futebol italiano. De acordo com a imprensa do País da Bota, o jogador de 33 anos é alvo da Atalanta, que busca um nome para o setor depois de perder um de seus principais atletas.Com uma lesão muscular considerada grave, o atacante Duván Zapata pode perder o restante da temporada, o que faria a Dea precisar de outro centroavante. O colombiano viajou até a Finlândia para se tratar com o médico Sakari Orava, que é referência no esporte. Uma cirurgia não está descartada.

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Diante da indefinição, o jornal "Tuttosport" informa que o nome de Diego Costa está sendo estudado pelo clube azul e preto. Apesar do fechamento da janela de transferências, o hispano-brasileiro poderia atuar no Campeonato Italiano, uma vez que ficou sem contrato antes do encerramento do mercado.

No Brasil, Diego Costa era alvo do Corinthians, que sonha com a chegada de um 'camisa 9' de peso. As conversas, porém, não evoluíram e o centroavante ex-Atlético de Madrid segue livre. Na Itália, além da Atalanta, outro clube sonhou com o atleta: a Salernitana.

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Diego Costa chegou ao Atlético-MG em agosto de 2021, com a expectativa de potencializar ainda mais o ataque do Galo, que já contava com Hulk. O centroavante atuou pela equipe de Belo Horizonte em 19 partidas, com cinco gols marcados e uma assistência. Conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil.