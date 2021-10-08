Seleção Uruguaia confirma lesão muscular de Arrascaeta, do Flamengo

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Nesta sexta-feira, a Seleção Uruguaia confirmou que Arrascaeta sofreu uma lesão muscular na coxa, mais especificamente do reto anterior direito. Dessa forma, ele fica de fora das próximas duas partidas do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Argentina e Brasil. A seguir, veja a nota oficial:> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elenco"A Saúde da AUF comunica que os jogadores José María Giménez e Giorgian De Arrascaeta, na partida disputada ontem à noite contra a Colômbia, sofreram lesões musculares.

José Giménez sofreu lesão na região abdutora direita e Giorgian De Arrascaeta no reto anterior direito, lesões que os desqualificam para as partidas que serão disputadas nos dias 10 e 14 de outubro contra a Argentina e o Brasil".

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Na noite da última quinta-feira, Arrascaeta sentiu dores musculares na partida do Uruguai contra a Colômbia, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no estádio Parque Central. Assim, o jogador do Flamengo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Vale lembrar que Arrascaeta já desfalcou o Rubro-Negro recentemente. Depois da Data FIFA que ocorreu entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, o meio-campista retornou ao time para disputar o jogo contra o Palmeiras, válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Naquela oportunidade, ele ficou em campo por apenas 23 minutos. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

No dia seguinte, o Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda do uruguaio. Arrascaeta só retornou ao time titular no jogo da volta da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil.