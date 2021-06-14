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Seleção Sub-17 libera Matheus Nascimento para jogar final da Copa do Brasil Sub-20 pelo Botafogo

Base do Glorioso terá o reforço de sua jovem promessa no duelo de volta contra o Coritiba, dia 20, no Raulino de Oliveira. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 20:55

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 20:55

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após empatar na ida, o Botafogo disputará no próximo domingo o jogo de volta da final da Copa do Brasil Sub-20 diante do Coritiba, no Estádio Raulino de Oliveira, às 15h. E o Glorioso terá um reforço importante na luta pelo título. Trata-se do atacante Matheus Nascimento, que foi liberado pela Seleção brasileira Sub-17.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
O jovem foi convocado pelo técnico Paulo Victor Gomes para um período de dez dias de treinamentos com início no próximo dia 16, no CT Retrô Recife. As atividades são uma continuidade da preparação da Seleção Brasileira Sub-17 para o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O clube havia solicitado à CBF que o atacante se apresentasse após a decisão, porém a comissão técnica decidiu liberar o jogador. Confira o documento enviado ao presidente do Botafogo ao clicar aqui.
Na partida de ida da decisão, Botafogo e Coritiba empataram por 1 a 1. O zagueiro Márcio Silva marcou para o Coxa no primeiro tempo, e Wendel para o Botafogo, na segunda etapa. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

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