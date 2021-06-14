Seleção Sub-17 libera Matheus Nascimento para jogar final da Copa do Brasil Sub-20 pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após empatar na ida, o Botafogo disputará no próximo domingo o jogo de volta da final da Copa do Brasil Sub-20 diante do Coritiba, no Estádio Raulino de Oliveira, às 15h. E o Glorioso terá um reforço importante na luta pelo título. Trata-se do atacante Matheus Nascimento, que foi liberado pela Seleção brasileira Sub-17.

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O jovem foi convocado pelo técnico Paulo Victor Gomes para um período de dez dias de treinamentos com início no próximo dia 16, no CT Retrô Recife. As atividades são uma continuidade da preparação da Seleção Brasileira Sub-17 para o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.

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O clube havia solicitado à CBF que o atacante se apresentasse após a decisão, porém a comissão técnica decidiu liberar o jogador. Confira o documento enviado ao presidente do Botafogo ao clicar aqui.