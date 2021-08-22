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Seleção da Série B no primeiro turno tem cinco nomes do Coritiba

Escolhas foram feitas por jornalista do SporTV onde todos os setores possuem representantes do atual líder da competição...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 17:33

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 17:33

Crédito: Léo Gamalho é o vice-artilheiro do torneio com dez gols (Divulgação/Coritiba
O 'SporTV' montou uma seleção dos melhores jogadores por posição no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B onde o Coritiba, atual líder da competição, acabou sendo o time com o maior número de representantes nas escolhas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom isso, todos os setores (defesa, meio-campo e ataque) tem, pelo menos, um nome do Verdão dentre as alternativas, casos do zagueiro Henrique, do meio-campista Val e do atacante Léo Gamalho, vice-artilheiro do Brasileirão com dez gols.
Além dos atletas, o treinador paraguaio Gustavo Morínigo, que está no clube desde o ano passado e dirigia o Coxa na queda para a segunda divisão nacional, foi colocado como sendo o técnico ideal na primeira metade da competição.
Confira a montagem da seleção do primeiro turno na Série B
Tadeu (Goiás); Bryan (Náutico), David Duarte (Goiás), Henrique (Coritiba) e Bidu (Guarani); Val (Coritiba), Jean Carlos (Náutico), Régis (Guarani) e Chay (Botafogo); Edu (Brusque) e Léo Gamalho (Coritiba).

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