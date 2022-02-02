Seleção Brasileira de Futebol Feminino sub-20 convoca duas atletas do Fluminense

Na última terça-feira, o técnico Jonas Urias fez a convocação para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino sub-20. O time irá se preparar para o Campeonato Sul-Americano da categoria, entre os dias 14 a 23 de fevereiro, em Sorocaba (SP). Entre as relacionadas para o período de treinos, estão a goleira Ravena e a meia-atacante Maria Vitória, que defendem o Fluminense.Convocada mais uma vez, Ravena comemorou a oportunidade e garantiu que irá dar o máximo de si vestindo a Amarelinha. A goleira foi protagonista na disputa de pênaltis da conquista do Brasileiro sub-18.

- É muito gratificante ter mais uma oportunidade na Seleção. Estou muito feliz. Agora é focar nos treinamentos e dar o meu melhor,

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWRecém-chegada ao Fluminense, Maria Vitória também já havia sido convocada. Ela celebrou a nova oportunidade e agradeceu o apoio de pessoas próximas.

- Meu coração transborda de alegria por mais uma convocação, vale a pena sonhar e persistir. Estou muito feliz. Só tenho que agradecer a todos aqueles que estiveram ao meu lado e acreditaram em mim

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