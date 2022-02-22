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Seis vitórias no El Campín e invicto contra o Millonarios: veja o histórico do Fluminense antes da Libertadores

Tricolor chega à Colômbia com bons números para abrir a disputa da segunda fase da competição continental nesta terça-feira...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 08:30
O Fluminense está próximo de fazer a estreia na Libertadores. Nesta terça-feira, o time de Abel Braga entra em campo para enfrentar o Millonarios pela terceira vez na história. O confronto, no Estádio El Campín, em Bogotá, é às 21h30 (de Brasília), e o histórico é favorável para os brasileiros. O duelo de ida da segunda fase do torneio continental tem transmissão em tempo real do LANCE!.A Colômbia costuma dar boas recordações ao Flu, que em 22 jogos contra equipes do país tem 13 vitórias, cinco empates e só quatro derrotas. Foram nove times diferentes, incluindo o adversário desta fase. São dois amistosos e duas vitórias e o mais importante: ambas na temida altitude de 2.552 metros de Bogotá.
O primeiro encontro entre os dois times aconteceu em 1960 no Torneio Cidade de Bogotá. Campeão carioca, o Fluminense voltava de uma excursão pelo México e, além do Millonarios, também enfrentaria o Santa Fe (COL) e o San Lorenzo (ARG). Dirigido pelo técnico Zezé Moreira, o Tricolor venceu o adversário da noite desta terça por 1 a 0, com gol de Maurinho no segundo tempo. O Flu também bateu o Santa Fe, mas o torneio acabou cancelado antes do fim.
O segundo confronto foi pelo mesmo Torneio Cidade de Bogotá, em 1964. Desta vez, ao invés do San Lorenzo, quem disputava a competição era o River Plate, também da Argentina. O Fluminense estreou perdendo para o Santa Fe, mas se recuperou justamente contra o Millonarios, em vitória por 3 a 1 com gols do ponta-direita Morais e do centroavante Ubiraci no primeiro tempo, e do meia Joaquinzinho no segundo. O Flu acabou derrotado pelo River na última partida.NÚMEROS NA ALTITUDE
A altitude é sempre um tema de preocupação para os times brasileiros, mas o Fluminense tem números favoráveis no El Campín. Das oito partidas que já disputou no estádio, o Tricolor ganhou seis. Foram as duas vitórias sobre o Millonarios, além de superar o Boca Juniors de Cali, o Independiente Medellin e duas vezes o Independiente Santa Fe. As derrotas foram para River Plate e Santa Fe.
O desempenho recente do Flu em altitude tem quatro classificações: passou pela Universidad Catolica em Quito na Sul-Americana de 2017 e pela LDU nas oitavas no mesmo ano. Em 2018, passou por Nacional Potosí na maior altitude de todas, quase 4000m, na primeira fase, e Deportivo Cuenca nas oitavas novamente em Quito.
Para se adaptar melhor ao ambiente, o Flu viajou logo depois da vitória sobre o Volta Redonda por 3 a 0 no Luso-Brasileiro, chegando à capital na manhã de domingo. A equipe já treinou em um campo anexo do El Campín e encerra a preparação nesta segunda-feira.
Crédito: ÚltimavitóriadoFluminensecontraumcolombianofoidiantedoSantaFeem2021(Foto:LucasMerçon/FFC

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