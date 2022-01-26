Seis campeões da Copinha-2022 defenderam o Palmeiras no último duelo com a Ponte Preta

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão-2022. A última vez que os times se encontraram foi no ano passado, também pelo estadual e aquela partida trouxe uma curiosidade interessante, que ajuda a entender o sucesso da base palmeirense, que acabou de conquistar sua primeira Copinha na última terça. Seis jovens campeões atuaram no Moisés Lucarelli naquela ocasião.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Naquele dia 9 de maio de 2021, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Verdão ainda estava lutando pela classificação para o mata-mata. Além de precisar vencer a Macaca, tinha que torcer para o já classificado Corinthians vencer o Novorizontino na Neo Química Arena. Por incrível que pareça, o rival colaborou e saiu vitorioso com o placar de 2 a 1.

Vale lembrar que no Paulistão-2021, por conta do calendário apertado e de uma temporada grudada na outra, Abel Ferreira usou times bastante alternativos durante a competição. E mesmo precisando de uma vitória na última rodada da fase de grupos, ele não mudou a filosofia. Dessa forma, a escalação alviverde reuniu alguns nomes das categorias de base.No time titular, além daqueles que já estavam integrados ao profissional desde a temporada anterior (Danilo e Wesley), Abel escalou três nomes da base: Michel, Vanderlan e Giovanni. Enquanto Fabinho, Gustavo Garcia e Pedro Bicalho saíram do banco de reservas na segunda etapa para ajudar a equipe a vencer por 3 a 0. Gustavo Scarpa foi o destaque, marcando um gol e dando duas assistências. Wesley e Willian Bigode anotaram os outros tentos.

A curiosidade é que pouco mais de nove meses depois dessa partida, o Palmeiras volta a encontrar a Ponte Preta, justamente um dia após Fabinho, Gustavo Garcia, Giovani, Pedro Bicalho e Vanderlan conquistarem o tão sonhado título da Copinha. Michel, não atuo por conta de lesão, mas estava inscrito e também está entre os campeões que entraram para a história.

Sendo assim, seis jovens que naquele dia ajudaram o Verdão a se classificar para o mata-mata do Paulistão estavam de volta para a categoria de base para levantarem a taça da tradicional competição para a garotada.

Nesse meio tempo, eles ainda fizeram parte do grupo que disputou as últimas três rodadas do Brasileirão-2021, com duas vitórias e um empate, quando o elenco principal estava de férias depois da Libertadores.

Essa curiosidade mostra que a "casca" que esses garotos da Copinha adquiriram nessas idas e vindas no profissional foi um dos diferenciais para a conquista. E isso também será essencial quando eles fizerem a transição definitiva para a equipe de cima, uma vez que não irão sentir tanto o impacto, principalmente por se tratar de um time estruturado e vencedor, que não jogará a responsabilidade dos resultados para cima desses meninos.