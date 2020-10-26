AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Segundo UFMG, Cruzeiro tem 1% de chances de acesso e 44% de cair para a Série C do Brasileirão
futebol

Segundo UFMG, Cruzeiro tem 1% de chances de acesso e 44% de cair para a Série C do Brasileirão

O departamento de matémática da universidade fez os cálculos do que o time azul precisa para chegar à elite nacional  e também como evitar outro rebaixamento...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 17:58
Crédito: O desempenho da Raposa em campo gera uma baixa expectativa matemática de acesso à elite nacional-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Com 17 pontos em 18 jogos e na zona do rebaixamento, ocupando a 18ª posição a um jogo do fim do turno, o Cruzeiro tem uma dura realidade pela frente para ainda sonhar com o acesso à Série A em 2021. A Raposa tem primeiro de pensar em evitar a queda para terceira divisão antes de se imaginar no G4 do acesso. E, os dados estão contro o time mineiro. reação efetiva em campo, o Cruzeiro mostra a cada rodada que o objetivo do clube será permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a probabilidade de acesso é mínima, o risco de queda ainda é considerável. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem apenas 1,1% de chance de voltar à elite nacional. Esse número assustador para o torcedor azul indica que somente uma performance avassaladora do time cruzeirense poderia levá-lo à primeira divisão. Os matemáticos da UFMG dizem que o clube que fizer 63 pontos tem 99% de probabilidade de conseguir o acesso. Com esse parâmetro, o Cruzeiro tem de marcar 46 pontos nos próximos 20 jogos, o que dá um aproveitamento perto dos 70%. Risco de queda é maior Enquanto a chance de subir é pequena, o risco de rebaixamento do Cruzeiro elevado. Segundo a UFMG, o time azul tem 44% de chances de cair para a Série C do Brasileirão. Para evitar nova degola, os matemáticos indicam que o time que fizer 47 pontos estará a salvo da queda. Logo, o Cruzeiro tem de anotar pelo menos 30 pontos em 20 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado (18) com homenagem a Rodrigo Aragão
Médico
Acusada de envenenar médico com arsênio no ES será julgada em outubro
Imagem de destaque
O STF, a OIT, a CLT e a uberização: por que o adiamento é a chance de fazer certo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados