Segunda etapa do rito, inclusão da SAF no Estatuto: entenda o que está em jogo na votação da AGE do Vasco

O Vasco convive com a expectativa de sacramentar a venda de 70% do seu futebol para a 777 Partners e se transformar definitivamente em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No próximo sábado, dia 30, das 10h às 22h, o clube passará pela segunda das quatro etapas do rito com a votação dos sócios estatutários na Assembleia Geral Extraordinário (AGE). Em primeiro lugar, é preciso salientar que a votação deste sábado é para ratificar as mudanças no estatuto social do clube (inclusão da SAF) aprovadas pelo Conselho Deliberativo no último dia 24 de março. Com isso, o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho garantiu que os sócios podem ficar tranquilos quanto à segurança do sistema de votação.

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Dessa forma, duas empresas foram contratadas para dar mais segurança à votação, que será realizada de forma híbrida. Entre elas, está a Tafner, que irá organizar o sistema de votação (presencial e online) e a The Perfect Link para auditar todo o processo. A parte presencial do pleito será realizada na sede do Calabouço, das 10h às 22h.

Caso as mudanças sejam aprovadas, haverão outras duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta oficial da 777 Partners por 70% da SAF do Gigante da Colina. Ambas as reuniões ainda não têm datas definidas e dependem da aprovação dos sócios para a sequência do rito.

Apesar de toda burocracia, a 777 Partners já iniciou as visitas técnicas e enviou dois representantes da área de futebol ao clube no início deste mês. A empresa, que já assinou um memorando de entendimento para a SAF, pretende investir pesado no futebol cruz-maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz, diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), conheceram a rotina dos atletas e o centro de treinamento Moacyr Barbosa.

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Além disso, puderam acompanhar os processos do futebol vascaíno e participar de algumas reuniões com as áreas que compõem além do próprio Departamento de Futebol, como o DESP (Departamento de Saúde e Performance) e o CSI (Centro de Scout e Informação).

Eles também se reuniram com o executivo de futebol Carlos Brazil, com a comissão técnica, liderada pelo treinador Zé Ricardo, conheceram os jogadores e acompanharam as atividades do dia.

ENTENDA COMO SERÁ A VOTAÇÃO DO PRÓXIMO SÁBADO

PROCESSO DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA – Para aqueles que moram fora do Rio, ou que não queiram ir até a Sede do Calabouço, a votação será assim: a partir das 6h do sábado, a Tafner começa a enviar por email e/ou SMS, um link e uma senha para cada eleitor. A partir das 10h, o sócio poderá entrar no link fornecido, se identificar através do CPF e da senha e fazer sua opção de voto. Logo em seguida receberá uma mensagem confirmando seu voto. A votação se encerra às 22h. Lembrando que não será possível votar antes das 10h.

PROCESSO DE VOTAÇÃO PRESENCIAL – Para quem quiser votar presencialmente, basta se dirigir à Sede do Calabouço, no sábado 30 de abril das 10h às 22h com documento com foto, se identificar na entrada. Depois disso o sócio receberá uma senha e vai se dirigir a uma das três cabines de votação. As pessoas com dificuldades de locomoção, poderão votar no andar térreo.

Neste dia, o Calabouço será exclusivo para votação, não sendo permitida a permanência no local para outras atividades. Após votar, o sócio deverá deixar as instalações.