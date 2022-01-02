Se começasse hoje... confira o atual elenco do Vasco, às vésperas da reapresentação

Pode até ser que já nesta primeira semana do ano o Vasco consiga se recuperar, mas, até agora, o atraso para o início da reformulação do elenco cobra um preço. Já deixaram o clube 12 jogadores, outros ainda devem sair e seis foram anunciados. Outros estão a caminho, mas a pré-temporada começa nesta segunda-feira com um elenco ainda nitidamente incipiente. Confira o atual plantel do Cruz-Maltino:Goleiros: Thiago Rodrigues, Lucão, Vanderlei, Fintelman, Alexander e Halls