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Se começasse hoje... confira o atual elenco do Vasco, às vésperas da reapresentação

Com 12 saídas certas e apenas seis anúncios de contratações, Cruz-Maltino precisa ampliar o leque de jogadores à disposição de Zé Ricardo para o início da pré-temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 07:30

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 07:30

Pode até ser que já nesta primeira semana do ano o Vasco consiga se recuperar, mas, até agora, o atraso para o início da reformulação do elenco cobra um preço. Já deixaram o clube 12 jogadores, outros ainda devem sair e seis foram anunciados. Outros estão a caminho, mas a pré-temporada começa nesta segunda-feira com um elenco ainda nitidamente incipiente. Confira o atual plantel do Cruz-Maltino:Goleiros: Thiago Rodrigues, Lucão, Vanderlei, Fintelman, Alexander e Halls
Laterais-direitos: Léo Matos, Cayo Tenório,
Laterais-esquerdos: Riquelme, Edimar
Zagueiros: Miranda, Ulisses, Luis Cangá, Anderson Conceição
Volante: Yuri, Bruno Gomes, Galarza, Caio Lopes, Weverton,
Meias: Juninho, MT, Laranjeira, Nene, Sarrafiore, Isaque
Pontas: Gabriel Pec, João Pedro, Lucas Santos
Centroavantes: Tiago Reis
Um lateral-direito é esperado, ao menos outro zagueiro também, até porque Miranda segue suspenso e Leandro Castan não continuará. Vanderlei também têm situação indefinida, mas a reapresentação dele é mais provável. Do meio-campo para frente, apesar dos reforços e da possibilidade de utilização de jogadores do time juniores, muitos outros deverão chegar. Raniel é o mais encaminhado.
Crédito: NenecomeçaatemporadacomooprincipaljogadordoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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