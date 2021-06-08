Scarpa agradece Abel por utilizá-lo em função certa no Palmeiras: ‘Enche o saco jogar fora de posição’

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O meio-campista Gustavo Scarpa é um dos destaques do Palmeiras desde a chegada do treinador Abel Ferreira. Pouco utilizado com o técnico anterior, Vanderlei Luxemburgo, o jogador ganhou confiança e passou a ter boas atuações sob o comando do português, mesmo sendo escalado em diferentes posições. >> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Em entrevista à Band, o meia agradeceu a opção do técnico de o utilizar, nesta temporada, na sua posição de origem.

– Quando você joga fora da sua posição isso acaba te complicando, te deixando vulnerável. Agradeço demais ao Abel por ter me colocado na minha posição ideal neste ano. Chega uma hora que enche o saco [ser escolhido fora de posição]. Quando o time vai mal, normalmente sobra pra quem está fora da posição. Por exemplo, o ‘Scarpa está na ponta direita, não tem velocidade’. Mas não dá pra me comparar com o Dudu, o Wesley, o Rony. São características completamente diferentes.Além disso, o camisa 14 deixou evidente a sua felicidade com a sequência que vem recebendo na equipe do Verdão.

– Estou muito feliz por ter essa sequência. Depois de três anos, estou tendo a oportunidade de ter essa sequência de jogos, de continuar mostrando meu valor. Agradeço demais ao professor Abel.

Por fim, o meio-campista comentou sobre a volta do atacante Deyverson, com quem jogou no Maior Campeão Nacional nos anos de 2018 e 2019.

– O Deyverson já ajudou muito a gente, principalmente na reta final do Brasileiro de 2018. Vai depender dele pra se dedicar, dar o seu melhor pra equipe e a gente espera que ele nos ajude.