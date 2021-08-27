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Sarrafiore testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco contra a Ponte Preta; dois jogadores voltam

Além de Sarrafiore, Romulo e Morato também não entram em campo por suspensão; Daniel Amorim e Castán estão à disposição de Lisca...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 19:14
Crédito: Sarrafiore testou positivo para Covid-19 na última quarta-feira (Rafael Ribeiro/Vasco
Nesta sexta-feira, o Vasco divulgou que terá mais um desfalque para o jogo contra a Ponte Preta. Além de Romulo e Morato, que estão suspensos, Sarrafiore testou positivo para a Covid-19 na última quarta (25). No entanto, o Cruz-Maltino volta a contar com dois jogadores no elenco. O atacante Daniel Amorim e o zagueiro Leandro Castan estarão à disposição de Lisca na próxima rodada. Os dois jogadores estavam lesionados, mas já cumpriram com todas as etapas do processo de recuperação.
> Confira a classificação da Série B do Brasileirão Neste domingo, o Vasco enfrenta a Ponte Preta, às 16h, em São Januário. A partida é válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, e será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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