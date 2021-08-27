Sarrafiore testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco contra a Ponte Preta; dois jogadores voltam

Nesta sexta-feira, o Vasco divulgou que terá mais um desfalque para o jogo contra a Ponte Preta. Além de Romulo e Morato, que estão suspensos, Sarrafiore testou positivo para a Covid-19 na última quarta (25). No entanto, o Cruz-Maltino volta a contar com dois jogadores no elenco. O atacante Daniel Amorim e o zagueiro Leandro Castan estarão à disposição de Lisca na próxima rodada. Os dois jogadores estavam lesionados, mas já cumpriram com todas as etapas do processo de recuperação.