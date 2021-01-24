Sarrafiore acredita em recuperação do Coritiba no BR-20

Na noite do último sábado, o Coritiba foi até o Morumbi e conseguiu arrancar um empate diante do São Paulo, resultado que acrescentou pouca coisa na briga do Coxa para escapar da zona de rebaixamento.
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Agora, a distância para o Bahia, primeiro time fora do Z4 está em cinco pontos, mas que pode ficar maior com a sequência da rodada.
Autor do único gol do Coxa, o atacante Sarrafiore deixou claro que o elenco confia na recuperação e que o time tem chance de escapar das últimas colocações.
‘Vamos acreditar até o final, vamos deixar tudo em campo por essa camisa. O grupo que temos é muito bom. Estou contente com a sequência que estamos conseguindo, sem perder, então vamos seguir e acreditar até o final sempre’, declarou ao canal Premiere.Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo para encarar o Grêmio, no estádio Couto Pereira.