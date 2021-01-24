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futebol

Sarrafiore acredita em recuperação do Coritiba no BR-20

Argentino marcou o seu primeiro gol com a camisa do Coxa no empate por 1 a 1 diante do São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 12:10

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 12:10

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Na noite do último sábado, o Coritiba foi até o Morumbi e conseguiu arrancar um empate diante do São Paulo, resultado que acrescentou pouca coisa na briga do Coxa para escapar da zona de rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, a distância para o Bahia, primeiro time fora do Z4 está em cinco pontos, mas que pode ficar maior com a sequência da rodada.
Autor do único gol do Coxa, o atacante Sarrafiore deixou claro que o elenco confia na recuperação e que o time tem chance de escapar das últimas colocações.
‘Vamos acreditar até o final, vamos deixar tudo em campo por essa camisa. O grupo que temos é muito bom. Estou contente com a sequência que estamos conseguindo, sem perder, então vamos seguir e acreditar até o final sempre’, declarou ao canal Premiere.Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo para encarar o Grêmio, no estádio Couto Pereira.

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