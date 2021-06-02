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futebol

Saravia projeta duelo contra o Olimpia na Liberta

Argentino garante que o Colorado vai entrar em campo para vencer os dois jogos e mostra a sua qualidade...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 21:15

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 21:15

Crédito: Divulgação/Internacional
A terça-feira foi de novidade para o Internacional. No sorteio da Conmebol, o Colorado descobriu que o Olimpia será o seu primeiro adversário nas oitavas da Libertadores.
Rival conhecido da fase de grupos da Liberta, o clima é de confiança para o duelo e o lateral-direito Saraiva garante que o time vai buscar a vitória a todo momento nos dois confrontos.
‘É um rival que já conhecemos. Mas sabemos que agora vem um mata-mata. São dois jogos muito decisivos. Temos tempo para trabalhar e creio que temos muitas possibilidades de passar de fase. Agora, ficaram os melhores. A camiseta do Inter representa muito, mas não tem equipes favoritas. São todas equipes duras. E tanto fora, como no Beira-Rio, vamos buscar a vitória, para seguir na Libertadores que é um dos objetivos que temos’, disse o argentino.
Por ter a melhor campanha na fase de grupos, o Internacional faz o primeiro jogo em Assunção e o segundo no Beira-Rio.

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