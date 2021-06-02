Saravia projeta duelo contra o Olimpia na Liberta

Crédito: Divulgação/Internacional

A terça-feira foi de novidade para o Internacional. No sorteio da Conmebol, o Colorado descobriu que o Olimpia será o seu primeiro adversário nas oitavas da Libertadores.

Rival conhecido da fase de grupos da Liberta, o clima é de confiança para o duelo e o lateral-direito Saraiva garante que o time vai buscar a vitória a todo momento nos dois confrontos.

‘É um rival que já conhecemos. Mas sabemos que agora vem um mata-mata. São dois jogos muito decisivos. Temos tempo para trabalhar e creio que temos muitas possibilidades de passar de fase. Agora, ficaram os melhores. A camiseta do Inter representa muito, mas não tem equipes favoritas. São todas equipes duras. E tanto fora, como no Beira-Rio, vamos buscar a vitória, para seguir na Libertadores que é um dos objetivos que temos’, disse o argentino.