São Weverton? Destaque do Palmeiras, goleiro quebra recordes na temporada

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Nesta quinta-feira (11), em partida válida pela disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes, o Verdão empatou com o Al Ahly por 0 a 0 no tempo regulamentar. Porém, nas penalidades a equipe egípcia levou a melhor, vencendo o embate por 3 a 2. ATUAÇÕES: Felipe Melo perde pênalti decisivo, e Weverton volta a se destacar no Palmeiras

Apesar do amargo gosto do quarto lugar, Weverton realizou mais um jogo de destaque individual, com boas defesas ao longo dos 90 minutos e um pênalti defendido na disputa final. Sem buscar a bola nas redes durante o tempo normal, o arqueiro saiu de campo pela 31ª vez sem ser vazado na atual temporada, fato recorde de um goleiro na história do Palmeiras.

Com 65 jogos ao longo da temporada, o guardião palmeirense soma 54 defesas difíceis e índice de 83% de finalizações defendidas, maior número entre os goleiros da elite brasileira que somam mais do que dez jogos desde o retorno do futebol.Vale ressaltar que na temporada passada, em 2019, o arqueiro já havia conseguido o recorde de clean sheets de um goleiro do Palmeiras neste século, obtendo 26 partidas sem ser vazado.Além disso, Weverton soma outro dado interessante. Desde o triênio 1995/96/97 um goleiro não passava três temporadas seguidas com 20 ou mais jogos sem tomar gols pela meta alviverde. Na ocasião, Velloso foi quem obteve estes números, com 28, 24 e 27 partidas respectivamente.