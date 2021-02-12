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futebol

São Weverton? Destaque do Palmeiras, goleiro quebra recordes na temporada

Em sua terceira temporada com a camisa do Verdão, o arqueiro vai conquistando idolatria dentro do clube
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LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 08:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nesta quinta-feira (11), em partida válida pela disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes, o Verdão empatou com o Al Ahly por 0 a 0 no tempo regulamentar. Porém, nas penalidades a equipe egípcia levou a melhor, vencendo o embate por 3 a 2. ATUAÇÕES: Felipe Melo perde pênalti decisivo, e Weverton volta a se destacar no Palmeiras
Apesar do amargo gosto do quarto lugar, Weverton realizou mais um jogo de destaque individual, com boas defesas ao longo dos 90 minutos e um pênalti defendido na disputa final. Sem buscar a bola nas redes durante o tempo normal, o arqueiro saiu de campo pela 31ª vez sem ser vazado na atual temporada, fato recorde de um goleiro na história do Palmeiras.
Com 65 jogos ao longo da temporada, o guardião palmeirense soma 54 defesas difíceis e índice de 83% de finalizações defendidas, maior número entre os goleiros da elite brasileira que somam mais do que dez jogos desde o retorno do futebol.Vale ressaltar que na temporada passada, em 2019, o arqueiro já havia conseguido o recorde de clean sheets de um goleiro do Palmeiras neste século, obtendo 26 partidas sem ser vazado.Além disso, Weverton soma outro dado interessante. Desde o triênio 1995/96/97 um goleiro não passava três temporadas seguidas com 20 ou mais jogos sem tomar gols pela meta alviverde. Na ocasião, Velloso foi quem obteve estes números, com 28, 24 e 27 partidas respectivamente.
O camisa 21 também é detentor da terceira menor média de gols sofridos na história do Palmeiras. Vazado apenas 103 vezes em 157 partidas, o índice de 0,65 gol sofrido por jogo fica atrás apenas de Benítez, com média de 0,54 (13 gols sofridos em 24 jogos em 1978), e de Gato Fernández, com 0,62 (22 gols em 35 jogos em 1994).

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