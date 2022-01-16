São Paulo x Vasco: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas oitavas da Copinha

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para chegar a esta fase do torneio, o Tricolor eliminou o São Caetano ao vencer por 3 a 0, enquanto o Vasco, após empate por 1 a 1 no tempo normal, bateu o Audax-SP, nos pênaltis, por 4 a 1.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2022Caio e Vitinho foram os principais destaques do último jogo do lado são-paulino, enquanto o goleiro Cadu, que pegou duas cobranças de pênalti, foi peça importante do Cruz-Maltino.

A equipe comandada por Alex tem 100% de aproveitamento até aqui. Os garotos venceram os cinco jogos disputados, com 12 gols marcados e apenas um sofrido: São Paulo 2x0 CSE-AL, Desportiva Perilima-PB 0x5 São Paulo, São Caetano 1x2 São Paulo, São Paulo 3x0 EC São Bernardo e São Paulo 3x0 São Caetano.SÃO PAULO x VASCO

Data e hora: 17 de janeiro de 2022, às 20h (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de OliveiraAuxiliares: Paulo César Modesto e Diogo Cruz FreiraTransmissão: SporTV

SÃO PAULO: Leandro, Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo, Léo, Caio, Pedrinho, Vitinho, Talles Wander, Petri. Técnico: Alex.

VASCO: Cadu, JP Galvão, Victão, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Audrey e Maron Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.