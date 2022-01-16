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São Paulo x Vasco: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas oitavas da Copinha

Tricolor venceu os cinco jogos disputados até o momento, enquanto o Vasco vem de emocionante disputa por pênaltis na terceira fase
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 17:22

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 17:22

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para chegar a esta fase do torneio, o Tricolor eliminou o São Caetano ao vencer por 3 a 0, enquanto o Vasco, após empate por 1 a 1 no tempo normal, bateu o Audax-SP, nos pênaltis, por 4 a 1.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2022Caio e Vitinho foram os principais destaques do último jogo do lado são-paulino, enquanto o goleiro Cadu, que pegou duas cobranças de pênalti, foi peça importante do Cruz-Maltino.
A equipe comandada por Alex tem 100% de aproveitamento até aqui. Os garotos venceram os cinco jogos disputados, com 12 gols marcados e apenas um sofrido: São Paulo 2x0 CSE-AL, Desportiva Perilima-PB 0x5 São Paulo, São Caetano 1x2 São Paulo, São Paulo 3x0 EC São Bernardo e São Paulo 3x0 São Caetano.SÃO PAULO x VASCO
Data e hora: 17 de janeiro de 2022, às 20h (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de OliveiraAuxiliares: Paulo César Modesto e Diogo Cruz FreiraTransmissão: SporTV
SÃO PAULO: Leandro, Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo, Léo, Caio, Pedrinho, Vitinho, Talles Wander, Petri. Técnico: Alex.
VASCO: Cadu, JP Galvão, Victão, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Audrey e Maron Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.
Crédito: OSãoPaulovaienfrentaroVasconasoitavasdefinal(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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