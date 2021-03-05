futebol

São Paulo x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Clubes se enfrentam neste sábado, às 19h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no estádio do Morumbi; confira quem deve entrar em campo e quais as ausências...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 18:54
Crédito: Flickr/São Paulo
Neste sábado (6), o São Paulo recebe o Santos no Morumbi, às 19h, para o primeiro clássico das duas equipes na temporada. O SanSão é válido pela terceira rodada do Paulistão de 2021 e marca a estreia do novo treinador do Santos, Ariel Holan e o primeiro clássico de Hernán Crespo pelo São Paulo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O Tricolor espera manter a boa fase após a goleada por 4 a 0 contra a Inter de Limeira, fora de casa, na última quarta-feira (3). Os gols da vitória foram marcados por Gabriel Sara, Pablo, Luciano e Rojas, que voltou a fazer um gol após ficar mais de dois anos sem jogar.
O time apresentou um bom rendimento sob o comando do treinador Hernán Crespo e deve repetir a escalação para enfrentar o Peixe, embora a excelente atuação de Rojas possa colocar uma dúvida na cabeça do argentino.
Do outro lado, uma estreia. O treinador Ariel Holan, novo comandante do Santos, foi inscrito no BID na tarde desta sexta-feira (5) e já ficará na beira do campo no clássico do fim de semana.Estreando já num jogo grande e com muita rivalidade, Holan espera guiar a equipe para sua primeira vitória na temporada, após empatar fora de casa com o Santo André, na estreia do campeonato, e empatar na Vila Belmiro contra a Ferroviária, na segunda rodada.
FICHA TÉCNICASÃO PAULO X SANTOS​Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 6 de março de 2021 (sábado), às 19h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, Alex Ang Ribeiro e Ilbert Estevam da SilvaVAR: Jose Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi; Léo, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo
SANTOS: John; Sandro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonathan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques (Gabriel Pirani). Técnico: Ariel Holan

