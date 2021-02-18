São Paulo x Palmeiras: saiba onde assistir ao clássico desta sexta

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosJogo atrasado devido a disputa do Verdão no Mundial de clubes da FIFA, São Paulo e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão. O alviverde, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 56 pontos e vem de uma derrota para o Coritiba, no Couto Pereira.Já o Tricolor, por sua vez, ainda sonha em ser campeão brasileiro. Atualmente em 4º lugar com 62 pontos, sete atrás do líder Internacional, uma vitória no clássico pode deixar o time cada vez mais na briga pela conquista do nacional. Na última rodada, o São Paulo venceu o Grêmio em Porto Alegre.