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futebol

São Paulo x Palmeiras: saiba onde assistir ao clássico desta sexta

Sem TV aberta e TV por assinatura,, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view
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LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 08:30

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Clássico adiado do Brasileirão será disputado nesta sexta-feira, no Morumbi (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosJogo atrasado devido a disputa do Verdão no Mundial de clubes da FIFA, São Paulo e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão. O alviverde, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 56 pontos e vem de uma derrota para o Coritiba, no Couto Pereira.Já o Tricolor, por sua vez, ainda sonha em ser campeão brasileiro. Atualmente em 4º lugar com 62 pontos, sete atrás do líder Internacional, uma vitória no clássico pode deixar o time cada vez mais na briga pela conquista do nacional. Na última rodada, o São Paulo venceu o Grêmio em Porto Alegre.
São Paulo x Palmeiras será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

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