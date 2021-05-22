São Paulo x Palmeiras: onde assistir à final do Paulistão, arbitragem e as escalações das equipes

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Neste domingo (23), São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela partida de volta da final do Campeonato Paulista. Após o primeiro jogo terminar em 0 a 0 no Allianz Parque, o confronto que decidirá o estadual está em aberto e as duas equipes chegam com força total.O São Paulo já tem um desfalque de peso confirmado para a partida. O meia Benítez deixou o jogo de ida no intervalo, saindo de campo por lesão. Após os resultados dos exames, foi diagnosticado um estiramento na coxa, deixando o argentino de fora da decisão.

Outro jogador que também saiu de campo contundido contra o Palmeiras foi Daniel Alves, que sentiu dores no joelho. O camisa 10 passou por exames na última sexta-feira (21) e não treinou neste sábado (22), mas ainda não foi confirmado como desfalque para a final.

Por outro lado, o atacante Luciano, que não entrou em campo na partida de ida por dores musculares, está recuperado e deve voltar aos titulares. Eder, que também estava lesionado, está de volta entre as opções do treinador Crespo.

Para o Tricolor, o jogo vale o fim de um jejum de quase nove sem títulos. O time vem embalado para a partida, tendo a melhor campanha do estadual, com 10 vitórias, quatro empates e uma derrota, além de ser o melhor ataque, com 36 gols marcados em 14 jogos. Do outro lado, o Palmeiras defende o título contra seu rival. Atual campeão paulista, o time poupo jogadores na fase de grupos, sem priorizar o estadual, mas, com a classificação para o mata-mata, passou a jogar com o elenco titular.

A equipe chega forte na final após eliminar dois times da Série A. O Verdão derrotou o Red Bull Bragantino nas quartas de final por 1 a 0 e o Corinthians, na semifinal, por 2 a 0.

Nos dois confrontos citados anteriormente, o Palmeiras jogou como visitante. Neste domingo, após empatar em casa, o time tem mais uma decisão fora de casa pela frente. O Palmeiras ainda não perdeu nenhum jogo fora de casa na atual temporada.

O Verdão encerrou neste sábado (22) a preparação para a finalíssima diante do São Paulo com um treino tático.

Na atividade, Abel Ferreira escalou os titulares e também contou com o reforço de Alan Empereur, que foi desfalque nos últimos jogos por estar passando por um processo de condicionamento físico específico. Recuperado, o zagueiro está à disposição da comissão técnica e deve ficar no banco de reservas.Em clássico decisivo, São Paulo e Palmeiras voltam a decidir um Campeonato Paulista pela primeira vez desde 1992. Na ocasião, o Tricolor venceu o jogo da ida por 4 a 2 e o jogo da volta por 2 a 1.

SÃO PAULO X PALMEIRASLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 23 de maio de 2021, às 16hÁrbitro: Raphael ClausAssistentes: Daniel Paulo Ziolli, Neuza Ines Back e Thiago Luis ScarascatiVAR: Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: TV Globo, SporTV e Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOVolpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Martín Benítez (distensão no músculo adutor da coxa).