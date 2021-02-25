São Paulo x Flamengo, Inter x Corinthians... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (25) marca o final do Campeonato Brasileiro de 2020. Na rodada final, todas as partidas serão realizadas no mesmo horário - às 21h30 (horário de Brasília). O líder Flamengo precisa vencer o São Paulo em pleno Morumbi para ser campeão brasileiro. Já o Internacional, segundo colocado, precisa vencer o Corinthians em casa e torcer para o time carioca não ganhar.Além disso, a Liga Europa movimenta a tarde dos amantes do esporte. Arsenal x Benfica, Ajax x Lille e Roma x Braga são alguns dos duelos que acontecem.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h55 - Arsenal x BenficaLiga Europa Onde assistir: Fox Sports
14h55 - Ajax x Lille Liga Europa Onde assistir: ESPN
14h55 - Napoli x Granada Liga Europa Onde assistir: ESPN Brasil
14h55 - Milan x Estrela Vermelha Liga Europa Onde assistir: ESPN
17h - Roma x Braga Liga Europa Onde assistir: ESPN 2
17h - Manchester United x Real Sociedad Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
21h30 - Athletico-PR x Sport Recife Brasileirão Onde assistir: Facebook Athletico-PR, Twitch
21h30 - Bahia x Santos Brasileirão Onde assistir: TNT, TNT Sports e Premiere
21h30 - Atlético-MG x Palmeiras BrasileirãoOnde assistir: Premiere
21h30 - São Paulo x Flamengo Brasileirão Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere
21h30 - Internacional x Corinthians Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
21h30 - Ceará x Botafogo Brasileirão Onde assistir: Premiere
21h30 - Red Bull Bragantino x Grêmio Brasileirão Onde assistir: Premiere
21h30 - Vasco x Goiás Brasileirão Onde assistir: SporTV 2 e Premiere
21h30 - Fluminense x Fortaleza Brasileirão Onde assistir: Premiere
21h30 - Atlético-GO x Coritiba Brasileirão Onde assistir: Premiere