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São Paulo vence Corinthians em Itaquera e fatura o tetracampeonato do Paulistão Feminino Sub-17

Equipe tricolor derrotou as corintianas por 2 a 0, na Neo Química Arena, e conquistou o seu quarto título em cinco edições do torneio, que o clube ganhou antes em 2017, 2018 e 2019...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 16:06

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 16:06

Em decisão realizado na manhã deste domingo na Neo Química Arena, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0 e conquistou o tetracampeonato do Paulistão Feminino Sub-17, título que o clube já havia obtido anteriormente em 2017, 2018 e 2019. Essa foi apenas a quinta edição do torneio estadual desta categoria, que no ano passado teve o Santos ficando com o troféu de campeão.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
Isa e Duda Rodrigues marcaram os gols do triunfo do time são-paulino em Itaquera, que na quarta-feira abrigará o confronto de volta da final do Paulistão Feminino da categoria profissional, também entre Timão e Tricolor. No duelo de ida, no último sábado, no Morumbi, a equipe da casa venceu por 1 a 0.
Neste clássico da final sub-17, Isa abriu o placar para o São Paulo aos 12 minutos do primeiro tempo, quando aproveitou um vacilo da defesa alvinegra, partiu em direção à meta do rival e finalizou por cima da goleira corintiana.E o segundo gol da vitória são-paulina saiu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Duda Rodrigues recebeu um cruzamento na grande área e cabeceou para balançar as redes para os visitantes mais uma vez e fechar o placar.
Nas semifinais da competição, a equipe são-paulina havia eliminado o Santos, enquanto o Corinthians despachou a Ferroviária. E ao comemorar o título neste domingo, o clube do Morumbi destacou, em suas redes sociais, que essa equipe do Tricolor é "a base que mais fez história no Paulista Feminino Sub-17".
Crédito: JogadorasdoSãoPaulofestejamaconquistadotítulonaNeoQuímicaArena(Foto:GabrielaMontesano/saopaulofc

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