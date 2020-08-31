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São Paulo posta vídeo de agressão de Jô e exalta Diego: 'Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes'

Imagens mostram atacante do Corinthians acertando as costas do jovem zagueiro são-paulino antes de disputa de bola. VAR não encontrou a irregularidade no lance...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 11:25

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:25

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo publicou em suas redes sociais o vídeo, divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Globo Esporte, em que o atacante Jô, do Corinthians, aparece acertando as costas do zagueiro Diego Costa com um soco antes de disputa de bola no Majestoso do último domingo, vencido por 2 a 1 pelo Tricolor.
O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo e gerou uma discussão entre os dois. Jô chegou a chamar o jovem são-paulino de "moleque do c..." e pediu para ele "abaixar a bola". O lance foi analisado no VAR, que não encontrou a irregularidade ou entendeu que não era caso para cartão vermelho."Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada? Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo. Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes", escreveu o São Paulo em seu perfil oficial no Twitter.

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