Nome de peso

São Mateus negocia com o multicampeão Fabiano Eller para a Série B

Tricampeão da Libertadores e campeão do Mundial de Clubes pelo Internacional, o defensor está perto de defender o Pitbull do Norte

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 18:06

Murilo Cuzzuol

Tricampeão da Libertadores da América, campeão mundial de clubes, bicampeão brasileiro e ainda campeão da Copa Mercosul. Currículo de peso, né? É levando esse passado vitorioso e de muitas conquistas que o São Mateus negocia como zagueiro Fabiano Eller, de 41 anos, para a disputa da Série B do Capixabão.
Fabiano Eller está perto de reforçar o São Mateus na Série B do Capixabão Crédito: São Mateus/Divulgação
Com passagens marcantes pelo Internacional, onde brilhou nos anos de 2005 e 2006, conquistando o maior torneio continental e o Mundial de Clubes, o experiente defensor planeja voltar aos gramados. "Já conversamos e a diretoria vai me enviar um contrato até sexta-feira para chegar a um acordo", disse o jogador, que também brilhou também por Vasco e Flamengo.
O último clube do zagueiro foi o Joinville ainda em 2016, mas ao longo da carreira o jogador nascido em Linhares também se destacou no Palmeiras, Santos, Fluminense além de vestir as camisas do Atlético de Madrid, da Espanha,  e do Trabzonspor, da Turquia.
O São Mateus está no Grupo A da Segundinha ao lado de Pinheiros, Espirito Santo S.E. e Linhares. A estreia do Pitbull do Norte está marcada para o dia 16 de março, contra o Linhares, no clássico do Norte capixaba. A partida será no Sernamby.  
TÍTULOS - FABIANO ELLER
Libertadores: Vasco (1998) e Internacional (2006 e 2010)
Mundial de Clubes: Internacional (2006)
Brasileiro: Vasco (1997 e 2000)
Copa Mercosul: Vasco (2000)
Rio-São Paulo: Vasco (1999)
Carioca: Vasco (1998), Flamengo (2004) e Fluminense (2005)
Capixabão: Linhares (1995)
 

