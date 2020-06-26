São Januário recebe aval da Vigilância Sanitária para atividades

Crédito: Bárbara Mendonça/LANCE!

O reinício do Campeonato Carioca para o Vasco e Macaé está confirmado oficialmente para São Januário. Após uma nova vistoria realizada pela manhã desta sexta-feira, a Vigilância Sanitária confirmou que as exigências solicitadas nas Regras de Ouro da Prefeitura na visita na terça-feira passada foram cumpridas e permitiu que o local se torne abrigo de atividades.

O estádio do Cruz-Maltino tinha irregularidades como a falta de instalação de dispensadores de sabão líquido para a higiene das mãos. Após os últimos ajustes, o confronto pela quarta rodada da Taça Rio está confirmado para São Januário.