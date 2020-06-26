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São Januário recebe aval da Vigilância Sanitária para atividades

Após vistoria realizada nesta sexta-feira, estádio é liberado para a realização da partida entre Vasco e Macaé. Partida de domingo marcará reinício da competição para equipes...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 17:18

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 17:18

Crédito: Bárbara Mendonça/LANCE!
O reinício do Campeonato Carioca para o Vasco e Macaé está confirmado oficialmente para São Januário. Após uma nova vistoria realizada pela manhã desta sexta-feira, a Vigilância Sanitária confirmou que as exigências solicitadas nas Regras de Ouro da Prefeitura na visita na terça-feira passada foram cumpridas e permitiu que o local se torne abrigo de atividades.
O estádio do Cruz-Maltino tinha irregularidades como a falta de instalação de dispensadores de sabão líquido para a higiene das mãos. Após os últimos ajustes, o confronto pela quarta rodada da Taça Rio está confirmado para São Januário.
O Vasco enfrentará o Macaé a partir das 16h deste domingo. A equipe, que tem dois pontos no Grupo B, precisa da vitória e de torcer por um tropeço do Madureira contra o Resende para continuar a lutar pela vaga nas semifinais da competição.E MAIS:Ao L!, Mauro Galvão recorda desafios do Vasco até o título da LibertadoresGlobo retoma transmissões ao vivo do Carioca com Vasco x MacaéDe casa com o L!: Narrador Luiz Penido é o convidado desta sexta E MAIS:

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