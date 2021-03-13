São Caetano x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Agência Corinthians

São Caetano e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 19h, no Estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão é o líder do Grupo A, com cinco pontos. Já o Azulão está na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

O Corinthians vem de vitória sobre a Ponte Preta no último domingo. O técnico Vagner Mancini teve a semana cheia para treinar a equipe, mas segue com diversos desfalques principalmente por causa do surto de coronavírus no elenco.

O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o volante Gabriel foram relacionados e devem ser titulares na partida contra o São Caetano. Eles voltaram a treinar com o restante do elenco na última quinta-feira após se recuperarem da covid-19.

O São Caetano, por sua vez, tentará sua primeira vitória no Paulistão. Nas três primeiras rodadas, foram duas derrotas e um empate.

Para o jogo deste domingo, o técnico Wilson Júnior não poderá contar com o zagueiro Caetano e com o volante Warian, que pertencem ao Corinthians e estão emprestados ao São Caetano.

SÃO CAETANO X CORINTHIANS

Local: Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)Data e hora: 14 de março de 2021, às 19hÁrbitro: Douglas Marques das FloresAuxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Vladimir Nunes da SilvaÁrbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: Premiere, Tempo Real do LANCE! e em áudio através da parceira LANCE!/Voz do Esporte

SÃO CAETANO

Luiz; Tony, Lucas Dias, Carlos Alexandre e Fernando Júnior; Anderson Braz, Charles e Diego Cardoso; William, Filipe e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior.

Desfalques: Caetano e Warian (emprestados pelo Corinthians).

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Guilherme Biro; Gabriel, Araos e Cazares; Varanda, Vital e Jô. Técnico: Vagner Mancini.