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futebol

São Bento x Palmeiras: saiba onde assistir

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida no pay-per-view...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 08:30
Crédito: (Arte: Thiago Rocha
Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2021, São Bento e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio (Arena Independência), em Belo Horizonte-MG.O duelo em atraso pela competição estadual por conta da participação do Verdão na final da Copa do Brasil foi transferido para Minas Gerais pela Federação Paulista de Futebol (FPF) devido ao veto de eventos esportivos no estado de São Paulo até o dia 30 de março. A medida faz parte do pacote de ações mais restritivas impostas pelo governo paulista, que busca controlar a quantidade de casos da Covid-19 na cidade.No Paulistão, o Palmeiras está na vice-liderança do grupo C com 7 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre a Ferroviária no Allianz Parque. O São Bento, por sua vez, ocupa a lanterna do grupo B com apenas 1 ponto. Na última rodada, empatou com o Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
São Bento x Palmeiras será transmitido pelo Premiere (pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play. Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra.

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