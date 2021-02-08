'São 10 estrelas a brilhar...': Flamengo presta homenagem aos Garotos do Ninho e declara luto 'todo dia 8/2'

“São 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão...”. Há exatos dois anos, ocorria a tragédia que atingiu o Flamengo e toda comunidade do futebol, com o incêndio que vitimou dez jogadores da base do clube em alojamento do Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E, através das redes sociais, o Flamengo comunicou que "todo dia 8 de fevereiro estaremos de luto". O clube divulgou um vídeo em que as luzes do Ninho do Urubu, da sede da Gávea e do Maracanã se apagam. Assista-o: > Veja informações sobre os desdobramentos do incêndio