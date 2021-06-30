Santos x Sport: veja as prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Divulgação/Santos FC

Santos e Sport vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro 2021. Enquanto o Peixe vem de boa vitória contra o Atlético-MG, em casa, o Leão ocupa a modesta 15º posição na tabela e vem de empate como mandante contra o Cuiabá. O Alvinegro está em boa fase com o técnico Fernando Diniz. No G-6, o time paulista tem 11 pontos e três vitórias. Na Vila Belmiro, já são oito jogos sem perder, com aproveitamento de 91%.

Os principais desfalques pelo lado santista são o goleiro John e o volante Alison, com problemas no joelho. O atacante Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora, além de jogadores no Departamento Médico algum tempo: Raniel, Sandry e Jobson.Já o time visitante, comandado por Umberto Louzer, não conta com o zagueiro Iago Maidana, que sentiu um problema na região do quadril e, assim como Sander, não estará disponível na partida. O time de Pernambuco ainda não venceu fora de casa e vive uma grande crise e enfrenta problemas políticos, disciplinares, financeiros e desempenho. A torcida do Leão realizou um protesto no embarque da delegação para São Paulo na tarde desta segunda-feira.FICHA TÉCNICASANTOS X SPORT

Data e hora: 30 de junho de 2021, às 20h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Douglas Schwengber da SilvaAssistentes: Rafael da Silva Alves e Michael StanislauÁrbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira

Como e onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: John (entorse no joelho direito), Alison (lesão), Marinho (Suspenso), Raniel (reta final de recuperação), Sandry e Jobson (Departamento Médico);