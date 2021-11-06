Santos x Palmeiras: Prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao clássico

Santos e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se reencontram dez meses após a final da Copa Libertadores de 2020.O Peixe ocupa a 15º colocação, com 35 pontos, e a cinco da zona de rebaixamento. O time de Fábio Carille vem de vitórias sobre Fluminense e Athletico-PR. Vale destacar que foi a primeira vez que o Alvinegro venceu duas partidas seguidas no Brasileirão.
Para o jogo, a comissão técnica santista conta com os retornos do atacante Marinho e do volante Vinicius Zanocelo. Ambos cumpriram suspensão contra o Furacão.
Já o Palmeiras tem 52 pontos no Brasileirão, dez a menos que o líder Atlético-MG. São quatro vitórias seguidas, contra Internacional, Ceará, Sport e Grêmio. O técnico Abel Ferreira tem uma dúvida na escalação entre Luiz Adriano e Gustavo Scarpa.CONFIRA INFORMAÇÕES DA PARTIDA
Data e hora: 07 de novembro de 2021, às 16h00 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)Como e onde assistir: TV Globo, TNT (menos Estado de São Paulo) e Premiere
SANTOS: João Paulo, Danilo Boza, Robson e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Marinho e Diego Tardelli; Técnico: Fábio Carille Desfalques: John, Sandry, Jobson, Camacho e Léo Baptistão (Lesionados)
PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Luiz Adriano); Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira