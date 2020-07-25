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futebol

Santos x Novorizontino: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Peixe já está garantido na liderança de seu grupo, mas usará força máxima para tentar melhorar a colocação na classificação geral. Novorizontino já está eliminado...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2020 às 19:21
Crédito: Em 2019, Novorizontino bateu o Santos por 1 a 0 no Pacaembu (Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista neste domingo, às 16h, contra o Novorizontino, que mandará a partida na Arena Corinthians. O jogo vale pouco: o Peixe já está classificado e tem assegurada a liderança do Grupo A, enquanto o Tigre não tem mais chances de disputar os mata-matas.
Mesmo assim, o português Jesualdo Ferreira vai utilizar o que tem de melhor. A ideia é vencer para melhorar a colocação do Santos na classificação geral (está em sétimo neste momento). Até Soteldo, que está pendurado com dois cartões amarelos, deverá atuar. A baixa é o uruguaio Carlos Sánchez, expulso no empate contra o Santo André: Jobson e Jean Mota brigam pela vaga. No ataque, Marinho pode ganhar a posição de Arthur Gomes, que não foi bem na quarta-feira.Veja todas as informações sobre o jogo:
NOVORIZONTINO X SANTOS
Data/Horário: 26/7/2020, às 16hLocal: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)Árbitro: Vinicius FurlanAssistentes: Vitor Carmona Metestaine e Leonardo Tadeu PedroOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no site do LANCE!
NOVORIZONTINO: Oliveira, Willean Lepu, Adriano, Bruno Aguiar e Paulinho;Léo Baiano, Adilson Goiano e Vinícius Kiss; Guilherme Queiroz, Cléo Silva e Batista. Técnico: Roberto Fonseca.
SANTOS: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jobson (Jean Mota); Marinho (Arthur Gomes), Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Jesualdo Ferreira.Machucado: RanielPendurado: SoteldoSuspenso: Sánchez

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